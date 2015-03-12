焦点：经济增长乏力 促使韩国央行意外降息

路透首尔3月12日 - 韩国央行周四意外降息，为五个月来首次，加入其它央行放宽货币政策以刺激经济增长的行列。

因为经济复苏逊于预期，韩国央行货币政策委员会将指标利率KROCRT=ECI下调25个基点，至1.75%的纪录低位。市场原预期央行至少再等一个月，以观察内需和出口是否复苏。

委员会的投票结果为5-2，央行总裁李柱烈未说明反对者的理由。

公布决定后公债期货价格最初上涨，韩元跌至20个月低点，不过稍后反弹至此前水平，因为李柱烈谈及美联储即将开始的升息时语调谨慎，这暗示再次降息并未确定。

“降息较我们的预期早一个月，”摩根大通驻首尔分析师Lim Ji-won表示。“如果之后的增长状况改善不大，再次降息仍有可能，但目前而言都取决于经济数据。”

李柱烈表示，此次降息是前瞻性举措，意在防范今年前两个月的疲弱动能避免损及经济成长潜能。这是韩国央行自去年10月以来首次降息，也是2012年7月开启宽松周期以来第六次降息。

“我们看到经济成长速度并未达到预期，通胀率可能会低于预估，”李柱烈称，“我们确认存在风险，因此决定抢先行动将更好。”

但他对进一步利率行动持谨慎看法。

“基于美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下半年开始升息的假设，韩国央行正在做好准备。不过，我们认为当美国开始收紧政策时，我们并没有必要马上升息。”

**今年开局不顺**

市场共识原本是，韩国央行将在4月评估经济成长前景时下调利率。

0547GMT，三年期韩国公债近月期约报109.00，上升0.09点，但远低于盘中高点109.19。韩元兑美元由跌转升，稍早跌幅高达0.9%。

韩国央行1月将今年经济成长率预估从之前预估的成长3.9%下调至成长3.4%，但外界普遍预计该央行下月将再次下调预测，与此同时中国经济成长持续降温，欧洲多数国家则表现挣扎。

韩国1月工业生产经季节调整后较前月下滑3.7%，为2008年12月下滑10.5%以来最大环比降幅，不过官员将物价增幅较低主要归因于大宗商品价格下跌，而非消费疲弱。

2月出口创下两年来最大跌幅，但决策者称，全球整体需求已显示出一些逐步复苏迹象。

分析师称，韩国沉重且不断增长的家庭债务是制约央行政策的主要原因之一。平均家庭债务负担已增至年度可支配收入的大约160%，高于次贷危机前美国家庭的债务水平。

韩国央行总裁李柱烈称，汇率对韩国出口业者十分重要，但对于许多国家降息主要目的在于压低本币以使自身出口更具竞争力一说，李柱烈并不认同。

此前，泰国央行在周三出人意料地将指标利率下调25个基点至1.75%，希望藉此激活持续低迷的经济。印度今年迄今为止已降息两次，中国也已两次放松货币政策，而且可能还会采取更多措施。新加坡、澳洲和印尼也放松了货币政策。(完)

(编译 李春喜/王兴亚/于春红; 审校 孙茉莉)

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