韩国央行连续第八个月维持利率不变 分析师预期3月降息

路透首尔2月16日 - 韩国央行周二一如预期连续第八个月维持利率不变，同时密切关注全球政策变化对缓慢复苏的国内经济的影响。

韩国央行一名负责媒体事务的官员称，央行货币政策委员会维持基准利率在1.50%不变KROCRT=ECI，但没有提供详情。央行总裁李柱烈将在0220 GMT举行记者会。

此前路透调查的27名分析师中，有25位预测央行周二将维持利率不变，但多数分析师预期将在3月降息，以刺激经济活动。

预测降息的分析师认为，央行应当迅速对外部风险上升做出反应，尤其是中国经济放缓。中国是韩国最大的贸易伙伴。

“今年不可能实现3%的增长率。中国已经下调了增长预估，由于我们的经济受中国影响很大，在中国经济下滑的时候，我们不可能上升，”KB Investment & Securities固定收益分析师Kim Sang-hoon表示。他也预测韩国央行将在3月降息。

近来全球金融市场极度震荡，这也令韩国央行和政府担忧。

韩国1月通胀率下降，为必要时再度降息提供了空间；多数分析师目前认为，需要更大的政策刺激，才能带动消费增长快到足以抵消出口下降的拖累。

由于中国需求减弱，作为韩国传统增长引擎的出口1月较上年同期下降18.8%。中国周一公布的数据显示，1月进出口降幅均大于预期，不过市场似乎并未理会这些黯淡的贸易数据。

在缺乏强劲外贸支撑的情况下，民间消费近来一直支撑韩国增长。韩国央行上月底公布的数据显示，2015年第四季民间消费创六年高点。不过，2015年第四季韩国经济较前季成长0.6%，较第三季增幅下降逾一半，暗示经济或许需要更大的刺激。

韩国央行定于3月10日召开的政策会议被认为是本届货币政策委员会调整利率的最后机会，因为七名委员中有四名将在4月离任。

虽然这四名即将离任的委员最后一次政策会议是在4月，但分析师表示，从以往做法来看，由于任期将在第二天结束，他们不太可能在最后一次政策会议上降息。

利率和消费者物价指数(CPI)图表： link.reuters.com/hak95s

韩国经济总览： link.reuters.com/mad96t

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