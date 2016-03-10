韩国央行一如预期连续第九个月按兵不动 观察全球经济形势

路透首尔3月10日 - 韩国央行周四连续第九个月维持利率不变，符合市场预期。该央行在观察发达经济体货币政策会议和全球经济状况。

韩国央行一媒体官员表示，货币政策委员会决定维持利率KROCRT=ECI在纪录低位1.50%不变，但未详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。

此前路透调查的33位分析师中，有22位预计韩国央行周四将维持利率不变，其余分析师预计将降息。但预期韩国央行本次会议维持利率不变的分析师中，有13位预计该央行将在4月或今年稍晚降息。

“我预计指标利率将维持不变。今年初经济和消费者信心指标下滑，但最近油价上涨，表明宏观形势已经改变，”Yuanta Securities Korea的分析师Lee Jae-hyung称。

“除非经济下滑得太厉害，否则我认为没有太多理由降息。”

利率决定公布后，韩国三年期公债3月期约KTBc1下跌， 0102GMT时跌0.03点，至110.18。

韩国央行面临的降息压力在过去几周不断增大，因为数据基本未显示出该国经济反弹的迹象。

多数分析师此前预期韩国央行在3月或4月降息，因为货币政策委员会中四名成员将在4月末任期届满，而新当选委员刚上任将对调整利率保持谨慎。

韩国央行还将在4月对今年和2017年的经济预估做出修正，外界预计将会下修预估。央行目前对今年经济增速预估为3.0%。

低迷的出口打压韩国经济。2月出口连续第14个月下降，创该国历来最长连降时期。韩国产业通商资源部上月表示，出口呈下降趋势的根本原因将不会在短时间内消失。

韩国利率和CPI图表：link.reuters.com/hak95s

韩国经济图表：link.reuters.com/mad96t

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