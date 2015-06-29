韩国政府拟对海外股票投资基金采取免税政策 以刺激海外投资

路透首尔6月29日 - 韩国企划财政部周一表示，政府计划为海外股票投资基金提供至多10年的免税优惠，以刺激资本外流，从而解决经常帐盈余创纪录高位的问题。

企划财政部在声明中称，新成立的基金，若是有逾六成的资金投资到海外股市，那么从投资中所得到的投资及估值收益，以及外汇价值收入都将免予征税。

企划财政部表示，还将鼓励国内保险公司等机构投资者减少对海外证券投资的外汇对冲，并向海外直接投资提供金融支持。

该部表示，政府冀望这些措施能够帮助刺激韩国人的海外证券投资和直接投资。

企划财政部在另一份声明中称，将放松对跨国资本流动的监管--例如报告资金转账的规定。此举亦被视为旨在刺激资本流出。(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)

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