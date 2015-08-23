韩国同意伊朗解除制裁后将扩大石油进口--伊朗石油部长

路透迪拜8月23日 - 伊朗石油部长尚甘尼周日表示，韩国已同意增加伊朗石油的进口量。此前伊朗与六大国达成的核协议为解除国际社会对该国的制裁扫清道路。

他的讲话由该国石油部下属新闻机构Shana发表。目前正值韩国政府和企业官员访问伊朗，寻求与之在油气和建筑行业缔结协议。

“在(伊朗)受到制裁前，韩国对伊朗(石油)每日进口量为18万桶，目前仅略高于10万桶，”Shana援引尚甘尼的话称。(完)

(编译 郑茵 审校 李春喜)

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