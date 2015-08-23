韩国同意伊朗解除制裁后将扩大石油进口--伊朗石油部长

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透迪拜8月23日 - 伊朗石油部长尚甘尼周日表示，韩国已同意增加伊朗石油的进口量。此前伊朗与六大国达成的核协议为解除国际社会对该国的制裁扫清道路。
他的讲话由该国石油部下属新闻机构Shana发表。目前正值韩国政府和企业官员访问伊朗，寻求与之在油气和建筑行业缔结协议。
“在(伊朗)受到制裁前，韩国对伊朗(石油)每日进口量为18万桶，目前仅略高于10万桶，”Shana援引尚甘尼的话称。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
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