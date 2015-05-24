韩国寻求与日本就亚投行加深合作 称日韩财长会议带来动力

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透东京5月23日 - 韩国周六呼吁与日本就中国主导的开发银行加深合作。日本对于该行仍持谨慎看法，与其盟国美国一样并未加入该行。
韩国企划财政部长官崔炅焕对日本财务大臣麻生太郎称，日韩财长会议是“加深在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)方面合作的一个动力”。
两国都在声明中称，麻生和崔炅焕“一致认为评估亚洲巨大的基础设施投资需求很重要”，包括通过安倍晋三新推出的“高质量基础设施伙伴关系(Partnership for Quality Infrastructure)”。
崔炅焕在简短的讲话中、以及与日本财相会面后对媒体发言时都没有详细说到亚投行。
在被问及与崔炅焕谈及亚投行时说了什么，麻生太郎仅对记者表示，他已经解释了日本的立场，即该国在寻求从中国获得有关亚投行透明度和治理的更多详情。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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