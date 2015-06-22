日韩希望12月前与中国举行三方峰会 为日韩首脑会晤铺路

路透东京6月21日 - 日本外务省表示，日本与韩国外长周日同意在今年底前争取与中国举行三方峰会，为日本与韩国领导人的首次直接会谈铺路。

日本外务大臣岸田文雄周日会见了韩国外交部长官尹炳世，试图修复两国的紧张关系。

韩国总统朴槿惠与日本首相安倍晋三各自上台以来尚未举行过双边会谈，但自安倍与中国国家主席习近平去年举行首次会面以来，中日关系已缓和。

日本驻韩国大使Koro Bessho周六接受日本每日新闻采访时称，在日本、韩国与中国举行三方峰会的间隙，相信安倍与朴槿惠将进行会晤。

岸田文雄对记者称，“我们已表明了维持对话的意愿，尽管两国间仍存在困难问题。这是一次意义重大的会晤。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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