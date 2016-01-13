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时事要闻 | 2016年 1月 13日 星期三 14:50 BJT

韩国对朝韩边境附近疑为无人机的物体鸣枪警告--媒体

路透首尔1月13日 - 一名韩国军方官员向路透表示，韩国对一架出现在朝鲜与韩国边境的“不明飞行物体”鸣枪警告，在此同时一家新闻媒体表示，该物体疑似是朝鲜的无人机。

该名官员向路透表示，在韩国鸣枪警告后，该飞行物体往北飞返朝鲜境内。

韩国联合通讯社报导，韩方对这架疑似朝鲜无人机进行了约20次机枪射击。

但前述官员拒绝说明进行了多少次鸣枪。(完)

(编译 张明钧/白云; 审校 高琦/李婷仪)

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