韩国对朝韩边境附近疑为无人机的物体鸣枪警告--媒体

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透首尔1月13日 - 一名韩国军方官员向路透表示，韩国对一架出现在朝鲜与韩国边境的“不明飞行物体”鸣枪警告，在此同时一家新闻媒体表示，该物体疑似是朝鲜的无人机。
该名官员向路透表示，在韩国鸣枪警告后，该飞行物体往北飞返朝鲜境内。
韩国联合通讯社报导，韩方对这架疑似朝鲜无人机进行了约20次机枪射击。
但前述官员拒绝说明进行了多少次鸣枪。(完)
(编译 张明钧/白云; 审校 高琦/李婷仪)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。