焦点：韩国暗自大举干预汇市打压韩元 以支持出口并维持经济复苏

路透首尔7月14日 - 韩国外汇当局近几个月暗自采取行动压制韩元汇率，干预规模为数年来之最，藉此支持出口业，并帮助脆弱的经济复苏得以延续。

随着韩元KRW=触及六年高位，并升向1,000韩元，美元买盘亦加速。1,000韩元是一个心理关口，决策者不希望被迅速突破。周五尾盘，韩元兑美元报约1,019韩元。

当局曾表示，他们干预汇市只是为了平抑波动性，并称是“羊群”行为推升了韩元。

即便韩国政府希望平衡经济成长，在提振消费的同时降低对出口的依赖，但目前经济成长仍依赖贸易，而韩元强劲会冲击出口，因此当局加大干预力度。

一些交易员估计，韩国外汇当局5月美元净买超约120亿美元。汇丰分析师Ronald Man周四在一份报告中称，5月的汇市干预规模可能是2009年11月以来最大。

虽然韩国总统朴槿惠希望刺激国内消费，但4月导致逾300人丧生的沉船事故仍冲击到需求。这起事故破坏了公众信心，令多个行业的活动受到影响，其中包括零售和旅游业。

与此同时，中国经济成长放缓亦不利韩国出口。中国是韩国最大的出口市场。

韩国央行周四将今年经济成长预估由4%降至3.8%。

尽管表示支持自由市场，但韩国当局长久以来频频进场干预汇市，导致该国与美国及国际货币基金组织(IMF)产生摩擦.

“政府别无选择，只得支持出口，因为它在提振国内消费上能做的有限，”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji表示。

她指出，即使韩元升值压低进口物价，家庭所得也不会增加太多，消费亦然。

“当局陷入无法坐视韩元升值的处境。”

IMF在6月26日发布的数据显示，韩国5月外币兑韩元远汇多仓为546.47亿美元，为三年以来最高水准。这显示当局敲进现货美元，稍后又进行换汇，从而避免当局购买美元进行干预的行动在外汇储备数据上显现出来。

IMF数据显示，在当局力图阻止韩元上扬之际，韩国累计的外币远汇多仓增幅与韩元升势一致。

韩国当局去年与IMF进行磋商时，曾对IMF计算数据的方式提出质疑。

“IMF用他们自己的工具及计算方式进行预估，但这是件非常危险的事。发布这类讯息可能让许多人感到疑惑，”韩国央行一名官员表示，他因事涉敏感而拒绝具名。

**由市场决定汇率走势**

IMF在4月公布的韩国经济发展和政策年度报告中反对过度干预汇市。

IMF还表示，韩元走势应继续由市场决定，韩国外汇储备已经很充裕。

这是一个敏感的问题，因为韩国当局警惕投机客与政府对赌。

“我们不能说所有的外币兑韩元远汇多仓增幅都来自汇市干预，但肯定与此相关，”Hyundai Futures外汇分析师Lee Dae-ho表示。

但首尔多家银行的交易员均对路透表示，最近几周汇市干预规模上升。

2008年中以来韩元从未升穿1,000关口，今年7月4日升至1,008.4是最接近的一次。

韩元走强带来的影响上周显现，当时韩国最大公司三星电子(005930.KS)指称，韩元升值是其获利初估低于预期的一个主要因素。

如果上行压力持续，那么在即将上任的企划财政部长崔炅焕任内，干预汇市力度就不太可能缓和。崔炅焕上周对国会议员表示，国内经济形势“黯淡”，他要尽其所能稳定市场。

由于投资者担心当局进一步干预汇市，韩元走软。

“崔炅焕上任后，市场最关注的重要大事将是汇市干预速度，”首尔一银行一位外汇交易员表示。

“随着韩元逼近1,000关口，他们将继续努力管制汇率升值速度，降低波动幅度。”(完)

(编译 李爽/龚芳 审校 郑茵/许娜/李婷仪)

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