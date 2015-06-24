韩国企划财政部长称MERS疫情导致国内经济增速不及先前预估

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔6月25日 - 韩国企划财政部长崔炅焕周四表示，国内经济增速将慢于政府此前预期，因中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发。
“MERS对经济的影响将持续相当长一段时间，即便目前疫情有所减弱，”崔炅焕在与议员召开会议讨论今年剩余时间的经济政策时表示。
崔炅焕补充称，疫情对经济的影响超过去年沉船事故。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。