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国际财经 | 2015年 6月 25日 星期四 07:20 BJT

韩国企划财政部长称MERS疫情导致国内经济增速不及先前预估

路透首尔6月25日 - 韩国企划财政部长崔炅焕周四表示，国内经济增速将慢于政府此前预期，因中东呼吸综合征(MERS)疫情爆发。

“MERS对经济的影响将持续相当长一段时间，即便目前疫情有所减弱，”崔炅焕在与议员召开会议讨论今年剩余时间的经济政策时表示。

崔炅焕补充称，疫情对经济的影响超过去年沉船事故。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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