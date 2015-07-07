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国际财经 | 2015年 7月 7日 星期二 15:39 BJT

韩国企划财政部长官称2015年增长受MERS疫情影响

路透世宗市7月7日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周二表示，若非近来的中东呼吸综合征(MERS)疫情，今年经济增长本该比2014年好。

崔炅焕告诉记者，韩国不太可能再实现像过去那样强劲的经济成长。

崔炅焕称，今年到目前为止的税收“相当不错”。他并表示，当前希腊债务危机对韩国经济的冲击将有限。(完)

(编译 张若琪 审校 艾茂林)

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