韩国当局计划明年引入综合账户 为纳入MSCI发达市场指数做准备

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔1月31日 - 韩国周日表示，计划在明年推出综合账户(omnibus account)，希望在方便股市的外国投资者同时还能节省成本。
政府也希望此举能帮助韩国股市由新兴市场纳入MSCI明晟的发达市场指数，为此韩国政府已经努力很长时间。
这样资产管理公司将可以通过一个综合账户替多个外国投资者进行交易，而当前的系统要求每个投资者开一个账户。
韩国官员表示，如果MSCI将韩国划入发达市场，在主要涉及新兴市场的波动加剧时，能帮助韩国市场避免不必要的动荡。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。