韩国当局计划明年引入综合账户 为纳入MSCI发达市场指数做准备

路透首尔1月31日 - 韩国周日表示，计划在明年推出综合账户(omnibus account)，希望在方便股市的外国投资者同时还能节省成本。

政府也希望此举能帮助韩国股市由新兴市场纳入MSCI明晟的发达市场指数，为此韩国政府已经努力很长时间。

这样资产管理公司将可以通过一个综合账户替多个外国投资者进行交易，而当前的系统要求每个投资者开一个账户。

韩国官员表示，如果MSCI将韩国划入发达市场，在主要涉及新兴市场的波动加剧时，能帮助韩国市场避免不必要的动荡。(完)