韩国称将在2020年底之前提高环保汽车产量10倍以上

路透首尔12月8日 - 韩国产业通商资源部周二表示，计划在2020年底之前将环保汽车年产量提高超过10倍，以降低碳排放并打开新的出口市场。

产业通商资源部在声明中称，计划在2020年底前将环保汽车年产量从7.8万辆提高至92万辆。环保汽车包括电动和混合动力汽车。该部门还表示，到2020年时，环保汽车在韩国新车市场的占有率将从2015年的2%提高至20%。

韩国最大的汽车厂商--现代汽车(005380.KS)与起亚汽车(000270.KS)已在尝试自行研发环保汽车，并以此打开市场。

现代汽车周一称，将于1月在韩国市场推出混合动力版Ioniq，稍晚还将推出插电混合动力版和电动版Ioniq。

韩国政府将在未来五年内投资1,500亿韩元(1.2772亿美元)用于关键技术的研发，还将为环保汽车买家提供补贴，并增设充电桩以刺激销售。

产业通商资源部称，该计划将在2016-2020年共减少380万吨二氧化碳排放，并创造9.3万个就业岗位。该部还表示，该国2020年之前的环保汽车出口额可能达到18万亿韩元(153.2亿美元)。(完)