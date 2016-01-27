韩国怀疑朝鲜可能试图对韩发动黑客袭击（更新版）

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
（新增更多内容）
路透首尔1月27日 - 路透首尔1月27日 - 韩国周三称，怀疑朝鲜试图对韩国境内的目标发动黑客袭击。
韩国在朝鲜1月6日进行核试验后提升了军事和网络预警级别。
韩国统一部发言人郑浚熙在记者会上被问及朝鲜可能对韩国发动了黑客攻击的报道时表示：“目前我们怀疑这是朝鲜的行为。”
郑浚熙指出，当局正在调查。
韩国总统朴槿惠上周称，来自朝鲜的威胁有所扩大，纳入了网络战争和使用无人机侵袭。
朝鲜核试验后，有未证实的新闻报道称，韩国一些政府机构和企业的电脑系统感染了可能出自朝鲜的电脑病毒。（完）
译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。