韩国怀疑朝鲜可能试图对韩发动黑客袭击（更新版）

（新增更多内容）

路透首尔1月27日 - 路透首尔1月27日 - 韩国周三称，怀疑朝鲜试图对韩国境内的目标发动黑客袭击。

韩国在朝鲜1月6日进行核试验后提升了军事和网络预警级别。

韩国统一部发言人郑浚熙在记者会上被问及朝鲜可能对韩国发动了黑客攻击的报道时表示：“目前我们怀疑这是朝鲜的行为。”

郑浚熙指出，当局正在调查。

韩国总统朴槿惠上周称，来自朝鲜的威胁有所扩大，纳入了网络战争和使用无人机侵袭。

朝鲜核试验后，有未证实的新闻报道称，韩国一些政府机构和企业的电脑系统感染了可能出自朝鲜的电脑病毒。（完）