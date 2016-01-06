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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 12:59 BJT

韩国称将采取一切可能措施让朝鲜为核试验付出代价

路透首尔1月6日 - 韩国周三称，将采取一切可能措施以确保朝鲜为第四次核试验付出代价，包括可能的联合国制裁。

“韩国政府强烈谴责朝鲜无视我们和国际社会的反复警告，推进第四次核试验，这显然违反了联合国决议，”韩国总统办公室高级安全官员Cho Tae-yong说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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