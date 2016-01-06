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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 14:16 BJT

韩国总统称将果断应对朝鲜任何新的挑衅

路透首尔1月6日 - 韩国总统朴槿惠表示，韩国将针对朝鲜(北韩)的任何进一步挑衅行为采取果断措施，并且与国际社会合作以确保朝鲜为进行核试验付出代价。

在韩国总统府发布的声明中，朴槿惠称朝鲜最新核试验将可能改变朝鲜核问题的本质。

另外韩国联合通讯社报导称，韩国情报机构认为朝鲜最新核试验的爆炸当量为6千吨TNT。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

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