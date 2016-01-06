韩国总统称将果断应对朝鲜任何新的挑衅

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔1月6日 - 韩国总统朴槿惠表示，韩国将针对朝鲜(北韩)的任何进一步挑衅行为采取果断措施，并且与国际社会合作以确保朝鲜为进行核试验付出代价。
在韩国总统府发布的声明中，朴槿惠称朝鲜最新核试验将可能改变朝鲜核问题的本质。
另外韩国联合通讯社报导称，韩国情报机构认为朝鲜最新核试验的爆炸当量为6千吨TNT。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。