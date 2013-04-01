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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 13:52 BJT

朴槿惠：若朝鲜进行挑衅 韩国将立刻采取有力行动

韩国总统朴槿惠周一表示，若朝鲜进行挑衅，韩国将采取强有力且迅速的军事行动，不会考虑政治后果。美国周日派遣F-22“猛禽”隐形战斗机飞赴韩国参加两国联合军事演习，彰显在韩国面临朝鲜日渐加剧的威胁时，美国将履行保卫韩国的承诺。图为朴槿惠。路透
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