韩国提议恢复与朝鲜进行对话

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论
外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
路透首尔12月29日（记者 Ju-min Park） - 韩国周一提议恢复与朝鲜进行对话。此前韩国的重要盟友美国指责朝鲜对索尼影业发动黑客攻击。
朝鲜对美国的指控予以否认。索尼制作了动作喜剧类电影《刺杀金正恩》。
韩国统一部称，韩国已向朝鲜发信，寻求进行谈判。韩国希望谈判于1月举行，涉及朝韩离散家属团聚和可能的合作项目等问题。
韩国统一部部长柳吉在对记者表示，朝鲜已经收到这封信，但尚未作出回应。
“我认为没有什么特别内容，我们的态度是探讨一切涉及韩朝共同利益的事情，”柳吉在说道。
柳吉在称，韩国将向朝鲜解释其韩朝合作计划，包括在非军事区建设一个和平公园等，并表示韩国希望在2月春节前举行新一轮离散家属团聚活动。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)
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