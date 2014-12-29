韩国提议恢复与朝鲜进行对话

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月29日 - 韩国周一提议恢复与朝鲜进行对话。此前韩国的重要盟友美国指责朝鲜对索尼影业发动黑客攻击。

朝鲜对美国的指控予以否认。索尼制作了动作喜剧类电影《刺杀金正恩》。

韩国统一部称，韩国已向朝鲜发信，寻求进行谈判。韩国希望谈判于1月举行，涉及朝韩离散家属团聚和可能的合作项目等问题。

韩国统一部部长柳吉在对记者表示，朝鲜已经收到这封信，但尚未作出回应。

“我认为没有什么特别内容，我们的态度是探讨一切涉及韩朝共同利益的事情，”柳吉在说道。

柳吉在称，韩国将向朝鲜解释其韩朝合作计划，包括在非军事区建设一个和平公园等，并表示韩国希望在2月春节前举行新一轮离散家属团聚活动。(完)