韩国政府将于12月中旬左右获准注册发行熊猫债--消息

路透北京12月7日 - 继加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）获准注册发行熊猫债后，韩国主权熊猫债也将于近日“露面”。两位消息人士透露，韩国熊猫债已完成评级，正在和中国监管层沟通下一步工作，或将于12月中旬左右获准在银行间市场注册发行。

“韩国的评级报告出完后，主承还要和监管层沟通，韩国主权熊猫债国内评级也是AAA。”一位了解情况人士称。

路透就此事联系中国银行间市场交易商协会（NAFMII），协会官方回复表示，相关熊猫债进展以中国央行和协会网站的公告为准；韩国企划财政部一位官员未确认获批事宜，但表示计划本月将根据需求发行至多5,000亿韩元的熊猫债。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债；11月底，BC省在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。

此前，加拿大BC省财政厅长对路透表示，BC是次获批注册发行熊猫债豁免国内评级，是作为试点，中国央行、交易商协会未来亦可能根据具体需求调整批准规则；整个过程中，监管层是与BC省合作一起解决诸如会计准则、国内评级等困难。

中诚信国际11月发布主权评级报告，将韩国在国际序列的主权信用级别从AAg-上调至AAg，评级展望维持稳定。级别上调主要基于内需逐步改善带动经济复苏加快，政府正在推进结构性改革等积极因素。（完）