韩国政府将于12月中旬左右获准注册发行熊猫债--消息

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透北京12月7日 - 继加拿大不列颠哥伦比亚省（简称BC省）获准注册发行熊猫债后，韩国主权熊猫债也将于近日“露面”。两位消息人士透露，韩国熊猫债已完成评级，正在和中国监管层沟通下一步工作，或将于12月中旬左右获准在银行间市场注册发行。
“韩国的评级报告出完后，主承还要和监管层沟通，韩国主权熊猫债国内评级也是AAA。”一位了解情况人士称。
路透就此事联系中国银行间市场交易商协会（NAFMII），协会官方回复表示，相关熊猫债进展以中国央行和协会网站的公告为准；韩国企划财政部一位官员未确认获批事宜，但表示计划本月将根据需求发行至多5,000亿韩元的熊猫债。
今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债；10月份招商局香港亦发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债；11月底，BC省在中国银行间债券市场首次注册发行熊猫债60亿元人民币，为首单外国政府获批在华发行熊猫债。
此前，加拿大BC省财政厅长对路透表示，BC是次获批注册发行熊猫债豁免国内评级，是作为试点，中国央行、交易商协会未来亦可能根据具体需求调整批准规则；整个过程中，监管层是与BC省合作一起解决诸如会计准则、国内评级等困难。
中诚信国际11月发布主权评级报告，将韩国在国际序列的主权信用级别从AAg-上调至AAg，评级展望维持稳定。级别上调主要基于内需逐步改善带动经济复苏加快，政府正在推进结构性改革等积极因素。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。