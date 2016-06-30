韩国将于7月1日成为巴黎俱乐部正式成员

路透首尔6月30日 - 韩国周四称，7月1日将成为巴黎俱乐部的正式成员。巴黎俱乐部是一个由债权国组成的非正式组织。

巴黎俱乐部成员包括：澳洲、奥地利、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、挪威、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士和美国。

韩国总统朴槿惠6月初在与法国总统奥朗德(Francois Hollande)举行的一个峰会上表示，韩国对于加入这个债权国组织持开放态度。

韩国将是第21个加入巴黎俱乐部的国家。(完)