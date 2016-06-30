韩国将于7月1日成为巴黎俱乐部正式成员

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔6月30日 - 韩国周四称，7月1日将成为巴黎俱乐部的正式成员。巴黎俱乐部是一个由债权国组成的非正式组织。
巴黎俱乐部成员包括：澳洲、奥地利、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、挪威、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士和美国。
韩国总统朴槿惠6月初在与法国总统奥朗德(Francois Hollande)举行的一个峰会上表示，韩国对于加入这个债权国组织持开放态度。
韩国将是第21个加入巴黎俱乐部的国家。(完)
(编译 孙国玉；审校 许娜)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。