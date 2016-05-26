韩国总统朴槿惠面临推进就业改革和刺激增长的最后机会

路透首尔5月26日 - 继在上届议会中受阻后，韩国总统朴槿惠或许会面临最后的机会，促成一系列旨在刺激疲软经济的法案在议会获得通过，尽管韩国国会很快将被反对党掌控。

朴槿惠处在其五年任期的第四年，在通过立法以放松韩国以僵化着称的就业市场、提振服务业和放松管制来创造就业和增长方面面临严峻的挑战。

鉴于韩国1-3月国内生产总值(GDP)较前季增幅减半，2月份韩国年轻人的失业率触及12.5%的记录高点，上述改变至关重要。

虽然在国会中占据多数席位，但由于担心公众因担心就业安全而强烈反对，朴槿惠所属新世界党并未在国会强行通过增强就业市场弹性的法案。

不过，新国会的组成以及相关法案的修改，或许会令法案获得国会通过的可能性增加。

当韩国新一届国会议员周一首次开议时，朴槿惠所属新世界党将仅占据300个席位中的122席，反对党共同民主党(Minjoo Party)将占据123席，国民之党(People's Party)将占据38席。

国民之党的党魁安哲秀(Ahn Cheol soo)表示，他所属政党原则上能接受政府的就业改革。

安哲秀的立场可能会促使共同民主党更容易与政府达成妥协。韩国国民大学的政治学者Hong Sung-gul说，共同民主党或许会希望避免被指责导致国会陷入和过去四年类似的僵局。(完)