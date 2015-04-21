韩国总理李完九因政治献金丑闻提出辞职

路透首尔4月21日 - 韩国总统府周二称，韩国总理李完九因丑闻提出辞职。李完九被指控非法收受一位已自杀商人提供的竞选资金，但他否认了这一指控。

这一丑闻可能会削弱韩国总统朴槿惠及其所在的新世界党。韩国将在明年初举行国会选举，各党派届时将争取赢得国会控制权。

李完九已否认收受商人成万钟的竞选资金，但在新闻报导显示他熟识成万钟后，要求李完九辞职的压力不断加大。李完九之前声称，他和成万钟不熟。成万钟是一家建筑公司的老板，与不少政界人士过从甚密。

自辞职申请公布以来，李完九一直都未表态。

本月稍早，陷入欺诈和行贿调查的成万钟被发现吊死在一棵树上。

朴槿惠发言人在秘鲁发表声明称，总统已收到李完九的辞职信。朴槿惠目前正在对中美和南美四国进行访问，外界普遍预计她将接受李完九的辞呈并找人接替他。

韩国总理是内阁首脑，但基本只是个礼仪性职位。内阁由总统任命，行政政策则是由政府制定，且需经过议会批准。(完)

(编译 汪红英/许娜；审校 白云/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。