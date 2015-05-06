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国际财经 | 2015年 5月 6日 星期三 12:12 BJT

韩国公平交易委员会将与欧洲和美国合作 对高通进行调查

路透首尔5月6日 - 韩国反垄断机构周三表示，将在高通公司(QCOM.O)的调查问题上与欧洲和美国的相关机构进行配合。

韩国公平交易委员会未说明为何对高通进行调查，但高通因涉嫌垄断被数个国家的监管机构调查，在中国对其调查14个月后，今年年初高通同意支付9.75亿美元罚金。

该委员会在声明中称，其官员周一与欧盟执委会官员会面，同意对高通问题进行“工作层面的讨论”。该委员会还表示，将与美国和其他国家合作，在海外调查其他类似案件。

韩国公平交易委员会未提供更多细节。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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