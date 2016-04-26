版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 16:43 BJT

朴槿惠称政府应积极考虑韩国版量化宽松--韩联社

路透首尔4月26日 - 据韩国联合通讯社周二报导，韩国总统朴槿惠称，政府应“积极考虑”韩国版的量化宽松，这将改变央行的规定，从而允许购买更多种类的证券。

“我认为我们要积极考虑这一点。我们将努力朝着这一方向前进，”韩国联合通讯社周二援引朴槿惠在青瓦台会见记者时的讲话报导。

韩国央行目前只可以购买公债。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐