朴槿惠称政府应积极考虑韩国版量化宽松--韩联社

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透首尔4月26日 - 据韩国联合通讯社周二报导，韩国总统朴槿惠称，政府应“积极考虑”韩国版的量化宽松，这将改变央行的规定，从而允许购买更多种类的证券。
“我认为我们要积极考虑这一点。我们将努力朝着这一方向前进，”韩国联合通讯社周二援引朴槿惠在青瓦台会见记者时的讲话报导。
韩国央行目前只可以购买公债。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。