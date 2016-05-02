考虑对结构性改革制定预防性措施--韩国官员

路透首尔5月2日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周一表示，作为航运和造船行业整改的一部分，韩国向国有银行注入资本的计划是预防性措施。

“我们正在考虑针对结构性改革的预防性措施，因为目前形势要比去年末所预期的略显糟糕，”崔相穆在月度简报会上称。

“向那些参与结构性整改进程的国有银行注资，不管方式如何都将用到纳税人的资金。所以我们必须万分谨慎。”

韩国当局正在寻求为两家国营银行提高资本缓冲，这两家银行皆参与航运及造船业问题企业的一项整顿计划。

崔相穆并称，在政府行动之前，正在进行改革的企业，将必须接受艰苦的措施。

“在那之后，我们就能够讨论要提供这些银行多少资本及提供方式，”他称。

崔相穆表示，有关日前韩国政府及总统谈到，央行可能实施量化宽松，为韩国产业银行及韩国进出口银行两家国营银行提供资本一事，尚未取得共识。

崔相穆周三将主持负责这项议题的工作小组首次会议，政府、金融监管机构、央行及其他相关机构的官员将出席。(完)