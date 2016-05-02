考虑对结构性改革制定预防性措施--韩国官员

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔5月2日 - 韩国企划财政部次官崔相穆周一表示，作为航运和造船行业整改的一部分，韩国向国有银行注入资本的计划是预防性措施。
“我们正在考虑针对结构性改革的预防性措施，因为目前形势要比去年末所预期的略显糟糕，”崔相穆在月度简报会上称。
“向那些参与结构性整改进程的国有银行注资，不管方式如何都将用到纳税人的资金。所以我们必须万分谨慎。”
韩国当局正在寻求为两家国营银行提高资本缓冲，这两家银行皆参与航运及造船业问题企业的一项整顿计划。
崔相穆并称，在政府行动之前，正在进行改革的企业，将必须接受艰苦的措施。
“在那之后，我们就能够讨论要提供这些银行多少资本及提供方式，”他称。
崔相穆表示，有关日前韩国政府及总统谈到，央行可能实施量化宽松，为韩国产业银行及韩国进出口银行两家国营银行提供资本一事，尚未取得共识。
崔相穆周三将主持负责这项议题的工作小组首次会议，政府、金融监管机构、央行及其他相关机构的官员将出席。(完)
(编译/审校 王兴亚/蔡美珍/艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。