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国际财经 | 2015年 3月 13日 星期五 11:46 BJT

韩国计划6月推出人民币兑韩元汇率期货合约--消息

路透首尔3月13日 - 据韩国企划财政部和韩国证交所的消息人士透露，韩国计划最早6月推出人民币-韩元汇率期货合约，以促进首尔的人民币-韩元交易市场。

其中一位消息人士周五告诉路透，期货合约的单位为10万元人民币。

目前已经有韩元兑美元，欧元和日圆汇率的期货合约。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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