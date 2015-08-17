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国际财经 | 2015年 8月 17日 星期一 11:30 BJT

韩国经济正重回温和复苏轨道 但人民币贬值令人担忧--朴槿惠

路透首尔8月17日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，经历过中东呼吸综合征(MERS)疫情的冲击后，国内经济正重回温和复苏轨道，但对人民币贬值表示担忧。

朴槿惠在内阁会议上称，若有必要防止人民币贬值导致韩国经济动荡，韩国政府应采取“积极”对策。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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