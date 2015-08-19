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国际财经 | 2015年 8月 19日 星期三 10:11 BJT

韩国财政部官员称有关人民币贬值影响的担忧过度

路透首尔8月19日 - 韩国企划财政部副长官Joo Hyung-hwan周三表示，有关人民币贬值可能对韩国出口造成负面影响的担忧过度。

“如果人民币贬值旨在支持脆弱的中国经济及其出口，中国对全球的出口将增加，进而提振我们的中间产品出口，”Joo Hyung-hwan在首尔一次会议的间隙向记者称。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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