“岁月号”船员称曾追问是否下令弃船 驾驶台无回应

韩国“岁月号”客轮的一名船员称，船员曾多次询问驾驶台长官是否下令弃船，但未接到驾驶台回应。船上乘客和船员共476人中，有339人是一所高中的师生。船上只有174人获救，已证实有104人丧生，近200人下落不明，但可能也已丧生。船长李俊松在沉船后不久对记者称，他当时担心旅客若弃船，会被湍急的水流冲走，但他未解释他自己为何弃船而逃。图为2014年4月22日，失踪乘客的亲人在祈祷中等待消息。路透