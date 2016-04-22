韩国发生列车脱轨事故 一名司机死亡八人受伤

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透首尔4月22日 - 韩国铁路运营商称，一列客运列车周五在南部的丽水市附近脱轨，导致一名司机死亡，另外八人受伤。
韩国铁道公社在声明中指出，该列车的车头和四节车厢在正在维护的路段脱轨，当时列车正驶近首尔以南约250公里的Yulchon站。
韩联社援引现场的铁路官员报导，该列车可能在进入一个弯道时超速。
韩国交通部下属的铁路警察官员拒绝对事故原因发表评论，称正在调查。事故发生时间为当地时间凌晨3：40（1840 GMT）左右。
韩国铁道公社称，这列夜车周四晚间从首尔开出，车上有27人，其中22人为乘客，三人为车厢内工作人员。
该车的另外一名司机受重伤，仍在医院接受治疗，另有七名乘客受轻伤。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。