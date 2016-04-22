韩国发生列车脱轨事故 一名司机死亡八人受伤

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月22日 - 韩国铁路运营商称，一列客运列车周五在南部的丽水市附近脱轨，导致一名司机死亡，另外八人受伤。
韩国铁道公社在声明中指出，该列车的车头和四节车厢在正在维护的路段脱轨，当时列车正驶近首尔以南约250公里的Yulchon站。
韩联社援引现场的铁路官员报道，该列车可能在进入一个弯道时超速。
韩国交通部下属的铁路警察官员拒绝对事故原因发表评论，称正在调查。事故发生时间为当地时间凌晨3：40（1840 GMT）左右。
韩国铁道公社称，这列夜车周四晚间从首尔开出，车上有27人，其中22人为乘客，三人为车厢内工作人员。
该车的另外一名司机受重伤，仍在医院接受治疗，另有七名乘客受轻伤。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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