（更正）韩国环境部称将调查大众和奥迪柴油车的尾气排放情况

(在韩国环境部做出澄清之后，对内文第二段将涉及调查的汽车数量以及出厂年分做出调整)

路透首尔9月22日 - 韩国环境部周二表示，将调查大众汽车(福斯) VOWG_p.DE 和奥迪柴油车的尾气排放情况，此前大众汽车承认曾在美国操纵柴油车的尾气排放测试。

环境部副主管Park Pan-kyu对路透表示，调查将涉及4,000至5,000辆在2014年和2015年生产的大众捷达(Jetta)和高尔夫(Golf)车型，以及奥迪A3。

“如果韩国当局发现大众柴油车有问题，调查将会扩大至所有德国的柴油车，”他说。(完)