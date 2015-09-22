（更正）韩国环境部称将调查大众和奥迪柴油车的尾气排放情况

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
(在韩国环境部做出澄清之后，对内文第二段将涉及调查的汽车数量以及出厂年分做出调整)
路透首尔9月22日 - 韩国环境部周二表示，将调查大众汽车(福斯) VOWG_p.DE 和奥迪柴油车的尾气排放情况，此前大众汽车承认曾在美国操纵柴油车的尾气排放测试。
环境部副主管Park Pan-kyu对路透表示，调查将涉及4,000至5,000辆在2014年和2015年生产的大众捷达(Jetta)和高尔夫(Golf)车型，以及奥迪A3。
“如果韩国当局发现大众柴油车有问题，调查将会扩大至所有德国的柴油车，”他说。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。