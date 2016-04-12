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中国财经 | 2016年 4月 12日 星期二 08:34 BJT

韩国央行选择KEB Hana和友利银行提供人民币-韩元清算服务

路透首尔4月12日 - 韩国央行周二表示，已选择KEB Hana Bank和友利银行(000030.KS)负责为6月底在上海推出的人民币-韩元市场提供清算和结算服务。

韩国央行在声明中称，选择这两家银行出于多种原因，包括他们在处理外汇交易方面的专长。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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