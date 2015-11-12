韩国央行11月连续第五个月维持利率不变 符合市场预期（更新版）

(新增分析师评论和背景信息)

路透首尔11月12日 - 韩国央行周四连续第五个月维持利率不变，符合广泛预期，因预计美国联邦储备委员会(美联储)将在12月升息，全球不确定性增大。

央行一位负责媒体沟通的官员宣布，央行货币政策委员会决定维持指标利率在1.50%不变，该官员对此没有进行解释。韩国央行总裁李柱烈将于0300GMT举行记者会。

路透调查中31位受访分析师除两位之外，均预期央行将维持利率不变。另外两位预测会降息至1.25%。

“疲弱的商品出口状况的确仍然令人担忧，不过良性的价格压力表明，如果央行觉得经济需要更多支撑，仍拥有放松货币政策的空间，”Capital Economics经济学家Krystal Tan称。

“但是我们认为，鉴于韩国较高且不断膨胀的家庭债务，将使得韩国央行不愿意进一步降息。因为降息会鼓励家庭进一步举债，从而加大金融领域的风险。”

韩国金融市场未受到央行利率决定的影响，韩股和韩元均基本持平。

“收紧的金融环境(如股价下降、信用息差扩大及可利用贷款规模减少等)料将对高杠杆的韩国经济造成拖累，”野村周二在一份报告中称。野村目前预计韩国央行明年将有两次降息。(完)