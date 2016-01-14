韩国央行连续第七个月按兵不动 密切关注市场走势

路透首尔1月14日 - 韩国央行周四连续第七个月维持利率不变，符合市场预期，因其在观察近期由中国形势引发的市场波动、以及美国12月加息的效果。

韩国央行媒体官员宣布，货币政策委员会决定维持指标利率 KROCRT=ECI在1.5%不变，但未详细说明。央行总裁李柱烈将于0220GMT举行记者会。

路透此前访问的30位分析师中，有29位预测韩国央行本周四将按兵不动。

凯投宏观(Capital Economics)亚洲经济分析师Krystal Tan说道：“虽不乏有进一步放宽货币政策的臆测，但我们认为韩国央行将按兵不动的理由如下：首先，韩国家庭的高负债令央行不愿降息。因进一步降息将促使民众愿承担更多债务，这将会加大金融业的风险。”

“其次，韩元疲软也降低了进一步放松货币政策的紧迫性；韩元已是本地区今年迄今表现最差的货币。”

韩股和韩元基本上摆脱了央行决定的影响，也没有受到油价下跌的影响。油价下跌已引起人们对全球经济状况的担忧。

如今越来越多的分析师预计，今年余下时间韩国央行将会花些时间来观察美国加息以及后续政策动向的影响，并维持利率不变。

虽然货币政策由韩国央行独立决定，但韩国央行还是需要考虑韩国新任企划财政部长官柳一镐领导下的政策变化。柳一镐本周受命就任，将统筹旨在促使经济反弹的政策。

今日稍晚韩国央行料将公布修正后的2015年和2016年预期以及2017年的新预期。多数分析师表示，央行预期大幅调整的可能性较小。该行当前预计2015年和2016年的经济增速分别为2.7%和3.2%。

今年物价上涨速度料将加快，但由于全球大宗商品价格依然偏低，物价上涨步伐可能仍有所制约，进而抵消国内需求反弹的影响。(完)