欧洲股市：涨势在近期高位附近停止，静待美联储主席贝南克作证

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
* Euro STOXX 50指数下跌0.1%
* 技术图表显示Euro STOXX指数可能向2,745点回落
路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周二在数月高位附近止步不前，一系列良好企业季报支持股市，但忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能结束其承诺推行的刺激政策，打压股市。
全球主要国家央行的刺激举措是过去一年推动股市上升的主要因素。
部份美联储官员不断谈及在未来几个结束购债行动，例如芝加哥联储总裁埃文斯周一发表最新讲话，股市投资人因此感到不安。市场焦点放在周三美联储主席贝南克的国会证词，以明确美联储的政策。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.1%，至2,821.65点。技术图表支持该指数以早盘大跌，之后回升至盘初水平附近的模式回落的可能性。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.1%，报1,253.22点，尾盘因美股上涨受到提振。
英国富时100指数 收升0.71%，报6,803.87点。德国股市DAX指数 收高0.19%，报8,472.20点。法国股市CAC 40指数 上扬0.33%，报4,036.18点。(完)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位，巩固了由欧元区经济在经历多年疲弱后前景变得更加光明带动的升势。