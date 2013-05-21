欧洲股市：涨势在近期高位附近停止，静待美联储主席贝南克作证

* Euro STOXX 50指数下跌0.1%

* 技术图表显示Euro STOXX指数可能向2,745点回落

路透伦敦5月21日 - 欧洲股市周二在数月高位附近止步不前，一系列良好企业季报支持股市，但忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能结束其承诺推行的刺激政策，打压股市。

全球主要国家央行的刺激举措是过去一年推动股市上升的主要因素。

部份美联储官员不断谈及在未来几个结束购债行动，例如芝加哥联储总裁埃文斯周一发表最新讲话，股市投资人因此感到不安。市场焦点放在周三美联储主席贝南克的国会证词，以明确美联储的政策。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.1%，至2,821.65点。技术图表支持该指数以早盘大跌，之后回升至盘初水平附近的模式回落的可能性。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.1%，报1,253.22点，尾盘因美股上涨受到提振。