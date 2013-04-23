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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 07:50 BJT

韩股业绩：SK Hynix第一季获利优于预期，因晶片价格大涨

第一季获利超过分析师平均预估的2,050亿韩元，亦较前季550亿韩元的获利大幅提高。

现货市场动态随机存取记忆体(DRAM)价格今年迄今跳涨61%，因全球经济成长前景不确定，令供应商削减产量。

供应商还将部分产能转向用于智能手机和便携式电脑的芯片，这类产品获利更多。(完) (编译 王翔琼/李爽; 审校 张明钧)
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