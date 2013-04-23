韩股业绩：SK Hynix第一季获利优于预期，因晶片价格大涨

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
第一季获利超过分析师平均预估的2,050亿韩元，亦较前季550亿韩元的获利大幅提高。
现货市场动态随机存取记忆体(DRAM)价格今年迄今跳涨61%，因全球经济成长前景不确定，令供应商削减产量。
供应商还将部分产能转向用于智能手机和便携式电脑的芯片，这类产品获利更多。(完) (编译 王翔琼/李爽; 审校 张明钧)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。