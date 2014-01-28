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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 09:04 BJT

更正-韩国个股：SK Hynix称第一季DRAM出货量将增加约20%

(因英文原文有误，内文第二段应为SK Hynix“业务战略主管”Kim Joon-ho，非“财务长”)

路透首尔1月28日 - 韩国SK Hynix 表示，预计当前季度电脑记忆体芯片出货量增长20%，因其遭受火灾的中国工厂恢复生产。

“由于我们的无锡工厂恢复正常运营，而且本季度产量将回到火灾前水准，我们预计第一季动态随机存取记忆体(DRAM)出货量将增加约20%，”SK Hynix业务战略主管Kim Joon-ho对分析师表示。

SK Hynix周二公布的财报显示，其获利中止了连续两季创新高的走势，因电脑记忆体芯片价格涨势开始减弱，而其中国厂房发生大火之后产出仍吃紧。 (完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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