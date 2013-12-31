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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 31日 星期二 14:17 BJT

"车王"舒马赫接受手术后仍面临生命危险--医生

医生们表示，F1七届年度车手总冠军迈克尔·舒马赫周日在法国阿尔卑斯山滑雪胜地美贝尔(Meribel)遭遇滑雪事故后头部严重受伤，周一依然未能脱离生命危险。神经外科医师表示，对舒马赫进行的紧急脑部扫描显示颅部内出血，并伴有挫伤等。图为2006年1月12日舒马赫滑雪的资料图片。路透
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