韩国禁止进口日本八个县的海产品 因担心核污染

路透首尔9月6日 - 韩国现在禁止进口日本八个县的海产品，其中包括福岛，因担心福岛核电站的核污染问题。

目前，韩国已经禁止从八个县进口50种海产品，并将更加严格地检查从日本其它地区进口的海产品。

“采取该措施是因为民众非常担心日本福岛核电事故导致大量受污染的水流入大海，”韩国总理办公室的发言人周五在记者会上表示。

负责水产业的副部长Son Jae-hak在记者会上表示，扩大范围后的禁令将于下周一生效，并将无限期实施。他称，从日本收到的信息还不足以对局势做出合适判断。

Son称，韩国去年从这八个受污染问题影响的日本县区进口了5,000吨海产品，从日本的海产品总进口量为4万吨。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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