韩国央行总裁警告全球央行撤回货币政策激励可能导致市场动荡

金仲秀没有表示他预计美联储等央行何时会开始收回购债政策。他在今年稍早也曾经提出类似警告。

“如果你研究美国联邦公开市场委员会(FOMC)(最近几次)的会议记录，就会发现委员们的观点愈发不一致，”他称，指的是越来越多的FOMC委员讲话指出需要考虑收回政策。(完)