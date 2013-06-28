青瓦台称韩中领导人就朝鲜无核化达成共识

韩国总统办公室称，韩中两国领导人周四就通过对话结束朝鲜核项目的必要性达成共识，并探讨了恢复与朝鲜谈判的方法。青瓦台称，中国国家主席习近平表达了对韩国总统朴槿惠对朝政策的支持，包括与朝鲜进行接触以及帮助朝鲜以“负责任成员”的身份加入国际社会。路透