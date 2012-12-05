韩国总统候选人在电视辩论中互打“朝鲜牌”

韩国两大总统候选人周二在电视辩论中就国家安全政策展开交锋，而朝鲜计划发射卫星的时间则可能与韩国12月19日的大选撞车。在辩论中，保守派候选人朴槿惠和左翼政党候选人文在寅均表态要与朝鲜接触，但文在寅主张与朝鲜举行无条件的会谈，以寻求改善两国关系；朴槿惠则呼吁朝鲜不要进行计划中的火箭发射活动。路透