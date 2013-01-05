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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 10:10 BJT

韩国称日本须付诸行动治疗战争伤痛

韩国候任总统朴槿惠称，日本需要承认殖民历史；日本在韩国的殖民历史和独岛之争导致日韩关系紧张。日本首相安倍晋三曾表示，希望发表一个声明替代1995年的战争道歉声明，此举料激怒韩国和中国。图为朴槿惠与日本特使。路透

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