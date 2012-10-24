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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 24日 星期三 09:25 BJT

韩国多名议员登上日韩争议岛屿

韩国多名议员周二登上与日本存有领土争议的岛屿，日本向韩国大使提出正式抗议。此事或加剧日韩紧张关系。韩国总统李明博8月时也曾登岛，引发日本召回驻韩大使。路透

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