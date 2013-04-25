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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 25日 星期四 14:35 BJT

韩国召见日本大使 抗议安倍言论

韩国联合通讯社报道称，韩国周四召见日本驻韩大使，抗议日本政府官员和议员参拜靖国神社，以及首相安倍晋三的相关言论。日本168名议员本周参拜靖国神社，此前包括副首相麻生太郎在内的三名内阁官员参拜靖国神社，安倍晋三未亲自参拜但供奉了祭品。图为日本议员参拜靖国神社。路透

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