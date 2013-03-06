韩国军方称朝鲜若挑衅将予以还击

南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。
路透首尔3月6日 - 韩国军方周三称，如果朝鲜动用武力，该国已做好予以还击的充分准备。朝鲜周二威胁称将撕毁朝韩停战协议。
“如果朝鲜进行挑衅，威胁到我国人民的生命安全，我们明确表示，我们已做好向侵略源头和支持力量、以及指挥机构给予强硬且果断惩罚的所有准备，”韩国军方一位将军在新闻发布会上说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)