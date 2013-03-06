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时事要闻 | 2013年 3月 6日 星期三 13:54 BJT

韩国军方称朝鲜若挑衅将予以还击

路透首尔3月6日 - 韩国军方周三称，如果朝鲜动用武力，该国已做好予以还击的充分准备。朝鲜周二威胁称将撕毁朝韩停战协议。

“如果朝鲜进行挑衅，威胁到我国人民的生命安全，我们明确表示，我们已做好向侵略源头和支持力量、以及指挥机构给予强硬且果断惩罚的所有准备，”韩国军方一位将军在新闻发布会上说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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