黑客攻击致韩国部分电视台与银行服务器瘫痪

路透首尔3月20日（记者 Se Young Lee） - 韩国警方正调查互联网服务供应商LG UPlus(032640.KS)周三遭到的黑客攻击，该国军方因担心朝鲜参与此事也提高了警戒级别。这次黑客攻击造成韩国三家电视台和两家大型银行的服务器瘫痪。

LG UPlus用户可以看到一个页面，称网络遭到一个自称为“Whois Team”黑客组织的攻击。黑客在该页面上留下三个骷髅头，并警告称这是“我们的行动”的开始。

韩国警方和政府官员称，YTN、MBC和KBS电视台以及新韩银行（Shinhan Bank）和农业协同银行（NongHyup Bank）的服务器受到影响。

“我们已派人前往所有受影响的网站，目前正评估情况。这是一起规模相当大的事件，需要几天时间来收集证据，”一位警方官员称。

韩国警方和政府官员不愿揣测朝鲜是否为此次黑客攻击的幕后黑手。

韩国军方表示，军方并未受这次黑客攻击事件的影响，但他们已提高了戒备级别。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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