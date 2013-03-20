黑客攻击致韩国部分电视台与银行服务器瘫痪

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔3月20日（记者 Se Young Lee） - 韩国警方正调查互联网服务供应商LG UPlus(032640.KS)周三遭到的黑客攻击，该国军方因担心朝鲜参与此事也提高了警戒级别。这次黑客攻击造成韩国三家电视台和两家大型银行的服务器瘫痪。
LG UPlus用户可以看到一个页面，称网络遭到一个自称为“Whois Team”黑客组织的攻击。黑客在该页面上留下三个骷髅头，并警告称这是“我们的行动”的开始。
韩国警方和政府官员称，YTN、MBC和KBS电视台以及新韩银行（Shinhan Bank）和农业协同银行（NongHyup Bank）的服务器受到影响。
“我们已派人前往所有受影响的网站，目前正评估情况。这是一起规模相当大的事件，需要几天时间来收集证据，”一位警方官员称。
韩国警方和政府官员不愿揣测朝鲜是否为此次黑客攻击的幕后黑手。
韩国军方表示，军方并未受这次黑客攻击事件的影响，但他们已提高了戒备级别。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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