韩国称黑客攻击源自中国IP地址 矛头指向朝鲜

韩国官员周四称，该国广播公司和银行服务器遭遇的黑客攻击，源自在中国的IP地址。韩媒周三援引一名未具名的总统办公室官员报道称，源自中国的IP地址显示平壤方面或对此次黑客攻击负责。以前韩国一家报纸遭到黑客攻击，韩国政府最终追溯到朝鲜黑客，当时也是使用的中国IP地址。路透